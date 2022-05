Sonia DERVIN

Je suis actuellement en formation au centre AFPA d Alès (30) pour obtenir ma certification de technicienne de production industrielle. Je vais effectuer un stage de 6 semaines dans une petite entreprise de production de bière.

Je suis Autonome, persévérante , sens de l'organisation, méthodique, sens des priorités et des responsabilités. Le métier dans l'industrie me passionne.

Je suis dans l'industrie depuis 2007, j'ai commencé opératrice de ligne et jusqu'à être chef d'équipe, management de 25 personnes environ.

Mais je serai prête aussi à changer complètement d'orientation professionnelle.



Mes compétences :

LOGYS

Microsoft Word

SAP

Emailing