Sonia DESCHAMPS

Mes atouts en quelques mots....

Elaboration et mise en forme de support de communication (création de brochures).Guidage. Organisation d'événementiels (spectacles cabarets). Recherche de prestataires. Gestion de budget. Diffusion d'évènement. Mise en place logistique. Encadrement d'activités sportives et culturelles. Conception et négociation de projets. Secrétariat. Gestion plannings /équipes de travail/ressources humaines. Bonne culture générale.

Vente d'excursions, de voyages. Conseillère clientèle. Utilisation de logiciel de réservation type Paradox/Amadeus/Sabre.

Techniques de vente, gestion stocks/réserves

Aisance téléphonique.

Adaptabilité, polyvalence, sens du relationnel, culture du résultat.



Mes compétences :

Sabre Travel Network

Corel Paradox for Windows

Amadeus CRS

Microsoft Office

Adobe Photoshop