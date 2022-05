Sonia DJENADI

Je suis actuellement en deuxième année de Licence d'Arts du Spectacle. Je suis passionnée par le théâtre, que je pratique depuis 7 ans, et par le cinéma, que j'ai découvert en première année d'études. Je suis très intéressée par l'art, la culture et la communication. Je souhaiterais par la suite m'orienter vers le secteur de la médiation culturelle, de la communication culturelle et artistique, et de l'organisation de projets dans le domaine du théâtre et/ou du cinéma. De plus, je souhaiterais développer une pratique artistique en parallèle.

J'aimerais en apprendre un peu plus sur les métiers de ce secteur, les formations qui y mènent, les débouchés, mais aussi me construire un réseau me permettant d'élaborer mon projet professionnel.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Autonomie

Imaginer et mettre en place des projets

Savoir manipuler l'outil informatique

Savoir communiquer