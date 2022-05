Sonia DJEZZAR

Actuellement en Master 1 CCA-CGAO, je recherche une alternance pour la deuxième année en contrôle de gestion ou au sein de la direction financière d'une entreprise.



Je suis une personne sérieuse, organisée, polyvalente, rigoureuse et ayant l'esprit d'équipe. Mes précédents employeurs ont toujours été satisfaits de mon travail et de mon sérieux.



Par ailleurs, pouvoir trouver une alternance pour l'année prochaine me permettrait de réaliser un projet professionnel qui me tient à coeur.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Rédaction d'actes et de courriers

Stratégie

Gestion de projet

Droit

Connaissances du secteur sanitaire et médico-socia

Management

Gestion de la qualité et des risques

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Comptabilité

Analyse et gestion financière