Sonia DOS SANTOS

Après neuf années d'enseignement dans l'Education Nationale (professeur de Lettres Modernes et de FLE), je me suis spécialisée dans la formation pour adultes en 2016. Plusieurs expériences dans le domaine ( FLE, Français Professionnel, AVENIR Jeunes, Alphabétisation) m'ont permis d'approfondir mes connaissances des dispositifs et mes compétences dans la conception et l'animation de cours adaptés.

Je recherche un poste de formatrice en Français/FLE dans lequel je pourrai mettre mes compétences professionnelles, mes pratiques de formatrice et mes qualités relationnelles au service d'un public de salariés, de demandeurs d'emploi ou de jeunes.