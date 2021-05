Jordan MONTIEL

Curieux et actif dans mes pratiques culturelles, je suis actuellement médiathécaire/adjoint du patrimoine titulaire (catégorie C), à la bibliothèque - Discothèque Centrale (Cachan - Val de Marne) au sein du secteur Ado/Adulte. Travaillant sur un poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B), je cherche à passer les concours de la fonction publique.



Passionné de musique et par la bande-dessinée (et plus globalement de pop culture), je gère toute la chaine du circuit du livre: des commandes en passant par la valorisation auprès du public et la conservation. En plus de l'accueil des publics, je suis responsable des fonds littérature fantastiques, BD et mangas ados/adultes, et des collections relatives aux arts, qui coïncident avec ma formation universitaire en Histoire de l'Art et en développement culturel territorial.



Je suis très attaché à la transmission, la dimension sociale de la Culture et à l'idée de démocratisation culturelle. Appréciant le contact humain et le travail d'équipe, je suis toujours à la recherche de nouvelles rencontres et de nouvelles formations.



Suite à mes diverses expériences professionnelles dans le milieu culturel, j'ai ainsi pu découvrir le milieu patrimonial, les bibliothèques territoriales et universitaires, ainsi que celui de la médiation et l'animation culturelle. Bien qu'en poste, je reste en veille professionnelle, ouvert à de nouveaux horizons dans le milieu culturel et la fonction publique.



Mes compétences :

Action culturelle

Communication

Médiation culturelle

Conservation

Relations Publiques

Recherche documentaire