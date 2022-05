Sonia DUMESNIL

Comprendre les enjeux de notre société,

Diagnostiquer les besoins d’une population ciblée,

Remettre l'homme et son épanouissement au centre,

Faire émerger des solutions de façon collaborative, créative et efficace :

Voilà les moteurs essentiels de mes engagements, ce qui me pousse à m’investir toujours plus au service de tout projet qui puisse servir le développement de mon territoire.



Issue d'un parcours universitaire littéraire , j'ai très vite pris conscience de l’importance de me confronter parallèlement aux études à la réalité du terrain.

Tout en poursuivant mes études à l’étranger, j’ai décidé de m’engager dans des projets culturels internationaux au Royaume-Uni (Londres, Glasgow), puis en Tunisie et quelques mois sur le continent américain : à Québec et à Saint Louis, aux États-Unis.



Ces expériences m’ont permis de développer des compétences de gestion de projet internationaux, de management en intelligence collective et en agilité, ainsi qu’une forte polyvalence et aptitude d’adaptation. La diversité des milieux dans lesquels j’ai exercé mes missions m’ont très tôt révélé la nécessité de maîtriser ce qui, pour moi, constitue les fondements du professionnalisme :

- L’analyse d’une situation donnée – l’identification du contexte, des attentes & besoins

- La prise en compte et/ou l’intégration de la population dans la mise en place du projet et de la relation humaine

- L’évaluation des moyens nécessaires et de la faisabilité du projet

- La recherche active des partenaires et des soutiens

- La mise en place du projet dans un esprit d’équipe et de service

- L’évaluation finale et la mise en perspective pour de futurs projets toujours plus adaptés aux besoins renouvelés.



La prise de responsabilité et le management complet des différents projets au sein de deux associations normandes que j'ai créé : Patrimoine Religieux, Tourisme & Loisirs en Calvados, ainsi que Esprit d’Art & Patrimoine m’ont permis d’approfondir mes connaissances dans le domaine du Patrimoine, du Tourisme et du développement territorial.



Passionnée par l’univers du livre, j’ai entrepris une formation de libraire et de management d'entreprise à l’Université catholique de l’Ouest tout en exerçant pendant quatre ans un poste de gestionnaire d’unité commerciale en librairie. Cette expérience a complété mes compétences professionnelles en termes de gestion commerciale, marketing, communication et droit privé. J’y ai pu notamment développer une riche animation culturelle : conférences, journées d’études, salons nationaux, émissions radio, rencontres littéraires innovantes, mises en place de partenariats, festivals…

Parallèlement, mes différents postes en tant que formatrice (Centre National de Fonction Publique Territoriale, CNED notamment pour les attachés territoriaux) ont toujours apporté une base théorique solide à mes actions, une connaissance approfondie de l’environnement administratif, social, juridique, économique, territorial, ainsi qu’une veille, curiosité et recherche permanentes.



Après avoir exercé deux activités parallèlement à mes engagements associatifs : direction générale du média RCF Calvados-Manche et responsable de la littérature à la librairie universitaire Brouillon de Culture, à Caen, j'ai décidé de me consacrer temporairement mais exclusivement au développement du média RCF Calvados-Manche, et d'y impulser un dynamisme et une vision régionale, enracinée dans une politique managériale d'intelligence collective, participative et de créativité.



Mes compétences :

Gestion de projets

Communication

Culture

Management