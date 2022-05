Sonia EL ISSEINE

Madame,Monsieur,



Intéressée par un poste de comptable, je souhaite intégrer une société dynamique et lui apporter mes connaissances.



Le goût des chiffres, ma rigeur, mon sens de l'organisation et mon autonomie m'ont permis de réussir mes différentes missions.



Je suis à la fois prête à rejoindre votre équipe et d'atteindre avec elle vos objectifs.



Je vous propose donc de nous rencontrer pour détailler ensemble des opportunités au sein de votre entreprise.



Je vous prie d'agréer, madame , monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.





El isseine sonia.



Mes compétences :

autonome