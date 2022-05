Sonia Elisa SORIANO

Mes 15 ans d'expériences professionnelles acquises dans différents domaines RH me confèrent aujourd'hui une palette de compétences axées sur l'accompagnement de salariés, DE, cadres et jeunes diplômés mais également sur la gestion de problématiques liées aux compétences (orientation, recrutement, construction et animation de formation, GPEC...).



Mes compétences :

Formation

Ressources humaines

Accompagnement RH

Psychologie

Réseau

Rédaction

Relationnel

Développement commercial

Bilan de compétences

Test de personnalité

Communication

Proactivité

Ecoute

Bilan psychologique

Force de proposition

Recrutement