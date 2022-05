Sonia ESSEGHIR

Diplômée en tourisme, j’ai fait mes premières armes au sein d’une coopérative spécialisée dans le tourisme éthique et équitable. Cette expérience m’a ouverte de nombreuses opportunités dans lesquelles j’ai pu m’épanouir et mettre en pratique mon sens créatif.Également passionnée d'internet et de webdesign, je me suis formée en graphisme et en réalisation de sites internet afin de rajouter une corde à mon arc.Aujourd’hui je suis autant à l’aise dans des postes d’assistante de direction, de créatrice de sites internet, de gérante d’unité touristique ou d’organisatrice évènementielle... J'aime relever des défis!Contactez-moi si vous avez des projets en tourisme durable & équitable et si vous avez besoin d'un soutien ou de conseils, j'aime participer à des actions qui rejoignent mon éthique.