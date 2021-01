Delphine NAWOJCZYK

Curieuse et dotée de réelles qualités relationnelles, j'ai acquis au fil des années, une solide expérience qui couvre désormais un large domaine de compétences : en secrétariat, en gestion commerciale, en vente, en ressources humaines et en management. De plus, j'ai évolué dans différents environnements, ce qui m'a permis de renforcer ma facilité d'adaptation.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Internet

Lynk