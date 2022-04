Guillaume DESIREST

Ingénieur en bureau d'études, responsable achats techniques, outillages, responsable maintenance et travaux neufs, je suis amené a gérer des projets internes et des projets de développement produits.

Motivé, persévérant et exigeant, j'ai le goût des choses bien faites et je suis toujours volontaire pour intervenir dans de nombreux projets aussi variés qu'ils soient.



Mes compétences :

Catia v5

Résistance des matériaux

Microsoft Excel

Bureau d'études

Dimensionnement des Structures

Microsoft Word

SolidWorks

Autodesk inventor

Microsoft Access

Microsoft Office

Conception mécanique

Modélisation 3D

Gestion de projet

Mécanique générale

AutoCAD

Management