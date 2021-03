Recherche un poste d'Ingénieur en Systèmes Embarqués à proximité de Saverne (67). 6 ans d'expérience en système embarqué pour l'aérospatial et l'agricole (bus CAN).

Disponible sous 1 mois.



Mes compétences :

Systèmes embarqués

Développement C

Test et validation, AIT

Raspberry, PIC, OS temps réel

Architecture des Systèmes Spatiaux

Microsatellites