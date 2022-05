Sonia FEUILLATRE

Je gère et développe mon organisme de formation dans le secteur sanitaire et social, service à la personne, prévention et sécurité au travail, communication, ressources humaines... Mes objectifs sont de proposer des formations continues & qualifiantes, d'orientation, auprès de salarié(e)s d'entreprises/de structures, de personnes en insertion professionnelle...

NOUVEAUTE 2016 : formation au titre de responsable de secteur dans le service à la personne en exclusivité sur les départements 44, 49 et 85