Michael KERFERS

- Développer et animer une équipe de Conseillers en gestion de patrimoine :

recruter de nouveaux collaborateurs, former, animer, suivre, contrôler l'activité des collaborateurs en leur fixant des objectifs réguliers, en analysant leurs résultats, en mettant en place des actions de progrès, en les accompagnant en clientèle...;

- Veiller au maintien du portefeuille clients;

- Veiller aux respects des règles de déontologie et d'éthique et à l'application des procédures définies;



Mes compétences :

Assurances vie retraite prévoyance

Management commercial

Formation

Fiscalité patrimoniale

Performance

Management

Conduite du changement

Assurance vie

Recrutement