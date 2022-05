Sonia FINDLING

Festival d'Ambronay avec l'Ensemble Boréades, spectacle consacré à Elisabeth Jacquet de la Guerre.

Les Fêtes Nocturnes au Château de Grignan avec la Compagnie Barbaroque (différents spectacles dont "Le Bourgeois Gentilhomme", rôle de Mlle Hilaire).

Charlotte dans "La Grande Duchesse de Gérolstein", mise-en-scène de B. Pisani/Théâtre de St-Etienne.

Le rôle-titre dans "La Belle-Hélène" d'Offenbach, Théâtre de Chambéry.

Mme Donnadieu dans l'opéra pour enfants "Martin Squelette" d'Isabelle Aboulker.

Mme de La Haltière dans "Cendrillon" de Massenet à l'Opéra Comique, mise-en-scène de J.P. Amy.

Passionnée de théâtre, je donne des récitals consacrés à l'opérette.

Par ailleurs, je viens de jouer "La Complainte des Fous" avec la Compagnie Michel Beatrix. Il s'agit de Fables et Fabliaux du Moyen-Age où la comédie a la part belle !!!

Mistress Bentson dans "Lakmé", Praskovia dans "La Veuve Joyeuse", Betty Brown dans "Tea For Two" et Frédérique dans "Rêve de Valse", en janvier 2017 à la Bourse du Travail - Lyon, Cie CALA - Théâtre Musical de Lyon. Ermerance dans "Véronique" d'André Messager avec Opéra et Châteaux (Drôme).



Mes compétences :

Comédienne

Chanteuse Lyrique

Coach Vocale

Formatrice en Expression Vocale