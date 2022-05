Sonia FLOCHLAY

J'ai eu la chance de commencer ma carrière dans ma ville natale à Nantes en débutant à Presse Océan. Apès avoir passé quelques mois à Nantes, j'ai découvert la rédaction vendéenne du titre, (feu) Vendée-Matin, avant de rejoindre la rédaction de Saint-Nazaire.

Puis, retour sur Nantes au service des "Informations générales" (actualité nationale et internationale).

Restant dans le groupe dans lequel j'ai commencé, je suis ensuite partie à Angers, au Courrier de l'Ouest, où j'ai alterné les postes de secrétaire de rédaction au service des "Informations générales" (pages communes avec Presse Océan et Le Maine Libre) et de journaliste sur le terrain. Avant d'être recrutée par Le Maine Libre pour être chef d'agence de la rédaction de Mamers, dans la Sarthe, et "garder un oeil" sur la rédaction d'Alençon jusqu'à sa fermeture.

La maternité arrivant, j'ai d'abord pris un congé parental pour éduquer mes trois enfants avant de décider de reprendre mon travail très important pour moi en qualité de pigiste.Ce qui m'assure du temps libre pour être présente auprès de ma famille.

Je souhaite désormais intégrer un poste à mi-temps dans une rédaction.



Mes compétences :

Capacité d'intégration

Endurance

Intégration

MES

Perseverance

Sociable