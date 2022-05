Sonia FONTENY

Grâce à mes compétences méthodologiques, fonctionnelles et organisationnelles, j’accompagne les directions métiers et systèmes d’information dans leur transformation en tant que consultante sénior. Je possède une forte expérience acquise au sein de grands groupes aussi bien dans les secteurs de l’énergie et matière première, de la grande distribution que du public.



POINTS FORTS



Expert fonctionnelle Solution EAM

- Recueil de besoins,

- Pilotage de versions,

- Accompagnement à maitrise d'œuvre



Consultant Change Management

- Développement de l'offre change pour la compte de CGI

- Participation à des appels d'offres sur les besoins d'accompagnement à la formation

- Appui à la maitrise d'Ouvrage



Chargée de projets Off shore

- Gestion d'un portefeuille de 700 Jours/ an de MCO

- Gestion d'un portefeuille évolutifs de plus de 2000 jours / an

- Coordination des recettes

- Pilotage des équipes (France et Maroc)



Mes compétences :

SQL

Offshore Oil & Gas

CGI Web Development

Oracle Applications

Oracle

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Consultante Change Management

Formation

Gestion de projet