Brigitte PICHON BRIAND

Responsable de comptes dans une société d’externalisation de paie, j'ai plus de 15 ans d’expertise en paie et administration du personnel.

J'oeuvre dans un environnement complexe et multi conventionnel où réactivité et adaptabilité sont des qualités indispensables.

A la recherche d'opportunités professionnelles en GA/paie je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière.

Sens des priorités, rigueur et empathie sont les qualités qui me caractérisent.

Disponible pour développer mon projet professionnel.









Mes compétences :

Paie

Gestion portefeuille clients

Administration du personnel

Relationnel clients

SIRH

Chef de projet