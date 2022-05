Sonia FRANCOZ

Je suis actuellement à la recherche d'un poste de Responsable Adjointe de magasin de détail.



Mes plusieurs années d’expériences m’ont permis d’acquérir des compétences en matière de management. En effet, j’ai géré des équipes jeunes composées d’étrangers, d’étudiants, à temps complets ou à temps partiels. Le travail d’équipe est essentiel, j’ai à cœur de faire le maximum pour optimiser les résultats de l’entreprise. Pour cela, il est important de former et d’animer l’équipe de vente mais aussi de déterminer et de développer les compétences de chacun pour permettre un service de qualité et la satisfaction de la clientèle.



La gestion des magasins notamment avec les procédures d’ouverture- fermeture et le contrôle quotidien des caisses ont renforcé mon autonomie. J’ai aussi amélioré mon esprit créatif grâce à la mise en place hebdomadaire des différentes collections dans les boutiques.

Je suis motivée et rigoureuse dans mon travail, notamment en connaissant les règles de sécurité et d’hygiène, en anticipant les réassorts et la rotation des produits, et en suivant les indicateurs commerciaux permettant le développement du chiffre d’affaires.



Mes compétences :

Anticipation

Caisse

Conseil

Gestion des stocks

Inventaire

Management

Merch

Mise en rayon

Réassort

réception des colis

Suivi clientèle

Techniques de vente

Vente