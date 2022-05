Olivier MAIGNIEN

Je possède une forte expérience aussi bien d'un point de vue technique que de gestion de projets et d'équipe dans des domaines critiques avec de fortes contraintes de sécurité et des processus de réalisation très contraints. Mes domaines de compétences sont essentiellement le contrôle du trafic aérien civil, les équipements bords de protection d'un train et le contrôle du trafic aérien dans le domaine militaire.

Les qualités qui me sont le plus reconnues sont mon sérieux professionnel, mon implication et la qualité de mon travail.