Sonia GANDIA

Je suis graphiste, designer et chef de projet en freelance pour tous les secteurs d'activité. Je suis également spécialisée dans la communication et l'image du vin depuis plus de 15 ans.



Je réalise aussi bien de projets d'image corporative, d'édition, des stands pour des salons professionnels, de la scénographie pour musée, de la vidéo et des travaux de photographie également que je coordonne avec mes partenaires.



Mes compétences :

Packaging

Graphisme et communication

Designer de stands