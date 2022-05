Sonia GARCIA

Diplômée en psychologie de l’Université de Nariño en Colombie, mon pays d’origine, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le domaine de la Psychologie de l’éducation et la Psychologie du Travail et Ressources Humaines et de développer un vif intérêt envers l'analyse et la conduite du changement social dans le milieu du travail (organisations industrielles, sociétés de services, organismes publics, organismes de formation...) Mes expériences de travail ont commencé lorsque je suivais encore mes études de psychologie en 2008. J’ ai travaillé en tant que professeur d’anglais dans une École de langues pendant une période de deux ans, ainsi que professeur de développement humain, de service à la clientèle, d’anglais et de psychologie dans un Institut de Secrétariat .

En 2011, j’ai travaillé en tant que psychologue chargée de recrutement dans un cabinet de recrutement « Gestion Dinamica » où j’effectuais les missions suivantes : préparation et déroulement d’entretiens d’embauche, préparation et déroulement d’Assessment Center, application de tests psychotechniques et rapports psychotechniques des candidats. Les postes de travail variaient entre missions temporaires pour personnel opératif à contrats CDD pour cadres supérieurs pour plusieurs entreprises de la région et pour multinationales. Nous mettions en œuvre un recrutement basé en entretiens par compétences, c’est à dire l’entretien cherchait à identifier si le candidat avait les compétences recherchées pour un poste de travail déterminé. En plus de ces entretiens nous mettions en place Assesment Center qui consiste en un entretien interactif groupal, lui aussi basé en compétences, où les candidats doivent gérer et résoudre des situations face auxquelles ils sont susceptibles d’être confrontés s’ils sont choisis pour le poste de travail.En 2014, j’ai également effectué un stage de deux mois dans le cadre de mon Master 1 dans une agence Intérim (RAS INTERIM) à Nantes.



Mes compétences :

Microsoft Office

Recrutement

Rédaction

Bilan de compétences

Droit du travail

Entretiens professionnels

Conduite de réunion

Analyse du Travail

Microsoft Excel

Risques psychosociaux

Gestion Prévisionnelle de Competences