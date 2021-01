Sonia LE PRAT

Titulaire d’une Licence AGE-RH de l’université de Toulouse, j'ai occupé le poste de Responsable RH et Paie dans une société du BTP (5ème groupe au niveau mondial). J'ai poursuivi mon parcours professionnel en tant qu'Adjointe du Responsable RH dans le secteur du commerce de produits à prédominance alimentaire Responsable recrutement et formation au sein d'Habitat Toulouse et Chargée RH pour le groupe SFRH.



Ma rigueur, mon esprit volontaire associé à une bonne capacité d’adaptation m'ont permis d'acquérir de solides connaissances dans le domaine de la gestion et des ressources humaines.



Au cours de mes précédentes missions, j’ai eu en charge :



- Pilotage RH - Gestion de projets : Mise en conformité RH de l’entreprise, Politique salariale, Gestion des carrières, Conseil aux opérationnels, Veille juridique



- Management (5 personnes): Mise en place des variables, Objectifs et correctifs, Contrôle, suivi des résultats



- Gestion de la Formation : Elaboration et suivi du plan, Gestion des besoins



- Recrutements : Annonces, Entretiens



- Administration du Personnel de l’Entrée à la Sortie du salarié, Gestion des incidents du contrat, Entretiens annuels, Gestion de la mobilité



- Gestion de la paie et des variables, Gestion du temps de travail



- Gestion des IRP : Relations, Préparation des réunions, Gestion des conflits



- Représentation de l’entreprise auprès des institutions (Inspection du travail, Urssaf, réunions conciliations des Prud’hommes)



- Gestion financière : Comptabilité analytique, Ventilation chantiers, Résolution des litiges



Mes atouts : sens de l’organisation,capacité à fédérer et mobiliser les énergies







Mes compétences :

Administration

Administration d'entreprise

Droit

Droit social

Formation

Paie

Recrutement

Ressources humaines

Gestion