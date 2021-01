Sonia OCHOA

Je propose une double compétence : gestion et événementiel. Aujourd'hui, je suis prête à relever de nouveaux défis ! Postes dassistante de gestion, assistante de direction, assistante commerciale, assistante communication, assistante de production, chef de projet événementiel.



Après 7 ans dengagement au sein de la Communauté de Communes de lEstuaire, jai souhaité faire évoluer mon projet professionnel en revenant travailler dans le secteur privé.

J'ai organisé pendant 7 ans un événement incontournable en haute Gironde nommé la Fête de lAsperge du Blayais qui attire prés de 10 000 visiteurs. www.lafetedelasperge.com.



Organiser une manifestation de cette ampleur (10 000 visiteurs) est un travail prenant, passionnant, créatif et complet, des traits essentiels de ma personnalité. Dés lors que je minvestis, je prends en considération toutes les contraintes, et je me donne à fond dans chaque projet. Organiser est tout simplement pour moi, gérer, coordonner, suivre lévolution dun projet de A à Z et impose surtout une réactivité sans faille.



Mes compétences :

Gestion événementielle

Coordination technique et logistique

Organisation d'évènements

Gestion budgétaire

Communication visuelle

Management

Gestion du stress

Gestion de projet

Adaptabilité

Créativité

Rigueur

Curiosité

Aisance relationnelle

Pratique des logiciels bureautique

Stratégie de communication

Montage vidéo

Travail en équipe