Agent Immobilier, Juriste



Expériences dans l'immobilier : Juriste en cabinet d'Avocats (Paris 16ème et 17ème) ; Responsable de gestion et transactions immobilières (L'ADRESSE, GETRIM 5) ; Manager des centres commerciaux dÎle-de-France et responsable du contentieux des baux commerciaux (ICADE). Consultante senior, collaboratrice du réseau coopératif national L'ADRESSE (L'ADRESSE Cercle du Grand Paris), puis créatrice de lagence immobilière digitale Sonia Piau Immobilier.



Double cursus : troisième cycle de droit privé, spécialité contentieux et anticipation des litiges - Diplôme d'Université de criminologie.



Préalablement, cadre en agences de publicité (DDB, Australie, etc.), Productrice, cadre en communication & marketing pour AOL (America On Line), Barmaid, Assistante de Direction, Génératrice de bonne humeur et de synergies, self-made-woman, Preneuse de vent dans les voiles, aventurière singulière...



Contributions rédactionnelles, à titre personnel et professionnel : Novaplanet.com (Radio Nova), correction de thèse (thèse de droit médical - Médicaments 100% OGM et principe de précaution), soutien à des projets d'entreprise et à la promotion de projets artistiques. Indépendante.



Cours dalphabétisation auprès dadultes, pour l'apprentissage de la langue française, parlée et écrite, en milieu associatif.



En quête dhorizons, dhumanité, de belles perspectives et de grandes réussites.