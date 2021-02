Sonia ROUATBI

Je suis responsable formation et développement /Ressources Humaines depuis janvier 2014. Parmi les actions et les réalisations les plus significatives dans mon postes:

- préparation des plans d'intégration des nouveaux recrutés(indirect, staff et cadre) revue des procès, amélioration, création ou et mise en place des manuel de formation(cours, tests),accompagnement des équipes, conduite des réunions,

organisation et suivie des actions de formation théorique ,pratique ,recyclage et formations diverses puis affectation des nouveau employeurs,. formatrice interne en soft-skils(former le middle-management en groupe affin de les aider à acquérir les qualités d'un bon Leader, à mieux gérer leur équipe, à savoir le rôle d'un leader dans le procès RH(recrutement, intégration, formation..).

- Assurer la préparation, la consolidation, le budget jusqu’ à la réalisation du plan de formation et évaluer les actions de formation réalisées.





Mes compétences :

PONCTUEL ET DYNAMIQUE

Communication

Respect des délais

Sens de l'accueil