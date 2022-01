Sonia TAHALLAH

Après plusieurs collaborations sur des films essentiellement en tant quassistante de réalisation, jai travaillé sur la création dune chaîne tv éducative en casting puis en direction de production dune émission pendant 4 ans. Depuis, jai la chance dalterner long-métrages de fiction et films documentaires, aussi bien en assistanat réal, quen direction de casting, parfois en scripte, et dans les interstices la réalisation de petits films institutionnels.



Maîtrise de Movie Magic Scheduling, Celtx, bureautique, création de sites internet & blogs



Diplômes : double cursus Cinéma & audiovisuel et Arts Plastiques à Paris 1 Panthéon-Sorbonne



Langues : Anglais / Bulgare / Arabe / Espagnol