Sonya MOKRED

Diplômée d'un DUT Techniques de Commercialisation, d'un Bachelor Communication événementielle et Marketing digital et d'un Mastère Marketing et Communication, je suis aujourd'hui à la recherche de mon premier CDD/CDI dans le domaine de la communication digitale et du webmarketing.



Passionnée par l'univers du web, je souhaite désormais partager mon savoir-faire avec une entreprise dont je partage les valeurs. Seule ou en équipe, je m'adapte à l'environnement et ne cesse de donner le meilleur de moi-même.