Lien de la BO

https://www.youtube.com/watch?v=RGjsYt0MStI&app=desktop



Bonjours voilà je me.présente Sophian-krid Realisateur producteur scénariste monteur cadreure du.projet #tmdlf je cherche un ou des (Diffuseur) pour la sortie un longt Métrage 1h45 environ c'est mon 1

un film de type la Haine tourné en plein Paris Belleville les banlieux Parisienne ect la France .

mon Facebook:corboteofficiel

mon email! Sophian_Krid@outlook.fr

Page su projet #TMDLF

laisser moi un mail ou envoyer moi vos coordonnées

ou je peux vous joindre.

pour un visite une projection une avant première en postproduction

contacter Moi merci

cherche Distributeur International possible de remettre le film en dialogue anglaise chinois ect des sous titre les voie off a faire en langue Autre que le Français

sinon rien autre le produit et au complet je suis ouvert au proposition sérieuse un Classic bientôt en DVD ou au cinéma pourquoi pas ... a bientôt

Pour précisé c'est 7 ans de boulot acharnée

mon grade est de 15 ans expérience dans le domaine de la vidéo merci a vous