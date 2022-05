Ingénieur en hydraulique 05 ans d'expérience dans le domaine des constructions des ouvrages d'art et dans la mobilisation des resources en eau.



Mes compétences :

Hydraulique Urbaine Maitrise d'oeuvre

Arab

Autocad

Hydraulique et Équipement Rural

France

Hydraulique fluviale

Hydraulique à surface libre et urbain

Hydraulique urbaine

Génie civil

SIG

Communication

Anglais

Hydraulique ferroviaire routière

arc gis

arc view