Navigatrice auteure conférencière devenue terrienne dans un village de descendants d'indiens guaranis en Uruguay



Sophie Angeli Chacoux est née à Toulon le 15 juin 1949.

Elle est originaire d'un petit village corse de Castagniccia, Silvarecciu, auquel elle est restée très attachée.



Un papa officier de Marine et une jeunesse en Nouvelle-Calédonie lui donnent très tôt le virus de la mer. Les paquebots des Messageries Maritimes lui donnent celui du voyage au long cours. Ses escales autour de la planète, avec le Pacifique pour jardin d'enfants, lui insufflent dès lors le goût de l'Aventure.



- 1959 à 1966, pour l’adolescente de l’époque, passer Panama ou Suez sont choses habituelles pour aller d’un côté à l’autre de la terre. Elle fera ainsi deux tours du monde en bateau.

- 1968 et un bac philo en poche, elle devient infirmière, un métier qu'elle exercera durant une décennie à l'hôpital d'Arcachon.

- 1980, elle s'envole pour le Gabon et travaillera à Lambaréné pour la fondation Albert Schweitzer ainsi que dans de nombreux dispensaires du pays.

- 1982, passionnée par la forêt équatoriale comme par la culture Bantou, elle se retrouve co-directrice d'une Sté d'exploitation de bois. Elle passe beaucoup de temps en brousse et dans les villages de pygmées. Elle travaillera avec eux plusieurs années sur les chantiers forestiers.

- 1986, elle part en Côte d'Ivoire diriger un hôtel très étoilé à Abidjan et commence à noircir les pages de divers magazines.

- 1991 à 1997, elle vit entre Madère et les îles Canaries et devient responsable de marketing pour l’hôtel Sheraton.

- 1998 à 2011, elle se lance dans l'Aventure Océan. De vague en vague, bon gré mal gré, elle devient navigatrice. Elle vivra 13 ans en solo sur Enomis, son petit voilier de 11 mètres, et passera avec lui de l'Atlantique Nord à l'Atlantique sud.

- 2007, elle touche enfin le Rio de La Plata, l'Argentine, et la Terre sans mal, le pays Guarani, là-bas tout au bout du planisphère.

- 2008, elle décide de s'ancrer définitivement en Uruguay.



Actualité de l'auteure :

- 2011, Sophie se sépare d'Enomis et devient terrienne à Santo Domingo de Villa Soriano, en Uruguay, sur les bords du Rio Negre : Un pueblo de descendants d'indiens, le premier village uruguayen, là où naquit la nation... et qu'elle désire faire connaître au monde entier !

Elle se lance dans son développement culturel et touristique et propose des hébergements locaux chez l'habitant.



Sophie est auteure de 4 livres :

- Femme, j'ai osé la mer - Editions La Découvrance

- Ficelles de marin - Editions La Découvrance

- Le chat à bord - Editions La Découvrance

- Chers Equipiers (Tais-toi et Rame) - Alpaghjena



