Sophie ARMATOL

Après 4 années d'études dans le graphisme, 3 années passées en studio de création,

en 1993, je me lance en freelance dans la conception et la création graphique,

ce statut me donne réactivité et créativité mais aussi la possibilité

d'être compétitive envers une structure plus grande.



Durant toutes ces années, j'ai travaillé pour plusieurs grandes agences de communication

mais aussi en direct avec des institutions, mairies, groupes industriels, etc.,

ce qui m'a apporté un savoir-faire, une source de motivation et d'inspiration.



Aujourd'hui, je poursuis cette quête d'enrichissement créatif,

par l'information, le regard sur les nouvelles technologies, l'influence de l'actualité.

Venez découvrir mon univers...

http://graphiste-freelance-as.com/profil-sophiearmatol.htm