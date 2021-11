Sophie BARBIER

Mon DEA en finance m'a donné l'occasion d'effectuer un stage de 5 mois à la COB (aujourd'hui l'AMF) et d'écrire un mémoire portant sur les déterminants de la survaleur de marché (étude basée sur une analyse de données).

Je suis ensuite partie 14 mois en Inde dans le cadre du volontariat international (VIE / VIA). Je travaillais pour le compte du Minefi/Trésor à la mission économique de l'ambassade de New Delhi.

Entre novembre 2004 et juillet 2009, j'ai occupé le poste d'analyste financier junior au sein de CA Cheuvreux avant d'intégrer l'équipe analyse crédit de CA-IB en tant qu'analyste en charge des dossiers complexes des succursales en régions.



