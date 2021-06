Sophie BELLEC

Externalisation de vos recrutements :

solide expérience de la chasse de tête, missions complètes de recherche de collaborateurs ou seulement une partie du processus selon votre besoin. J'utilise toutes les techniques actuelles du web pour sourcer des candidats et communiquer.



Accompagnement des étudiants dans la définition d'un projet professionnel et l'approche du marché de l'emploi.



Accompagnement individuel sur mesure des cadres soucieux d'optimiser leur démarche de recherche d'emploi.Souplesse et personnalisation maximales.



Coaching individuel des personnes qui entreprennent une démarche de réflexion au changement professionnel.



Organisme de formation : techniques de recrutement, utilisation du web dans le recrutement, accompagnement lors de prise de fonction, management, constitution et entretien du réseau professionnel et personnel .



NB : Si vous êtes candidat à un poste, je vous suggère plutôt de m'envoyer votre CV via l'adresse contact sur mon site, ce qui me permet de gérer plus efficacement les CV en fonction de mes recherches.

J'ai fait le choix pour le moment de ne pas être en contact direct sur VIADEO avec toutes les personnes qui me contactent en candidature spontanée, l'exploitation n'étant pas aisée ensuite.



Mes compétences :

Esourcing

Chasse de tête

Approche directe

Coaching

Accompagnement

Analyse Transactionnelle

Recrutement

Web

Coaching professionnel

Marketing RH