Sophie BEULOIR

Bonjour,



Je vous propose:



Des recrutements pour vos études qualitatives et quantitatives sur l'Ile de France et certaines régions de France



Domaines d’intervention qualitatives & quantitatives



* Grande consommation

* Cosmétique

* Banque/assurance

* Automobile

* Enfants, adultes & séniors

* Médical & pharmaceutique

* Tourisme

* Loisirs & sports

* Public émissions TV

* Politique

* Marketing ethnique

* Animaux

* Télécommunication

* High-tech

* Auditorium de radio FM

* Tests sensoriels

* Etudes Web

* Tests de produits (cosmétiques, hygiènes & alimentaires)....







Des études fondées sur une confiance mutuelle



Des recrutements en fonction de vos critères



J'ai le statut Free-lance et salariée (a vous de choisir)



Des tarifs attractifs et pas de TVA (TVA non applicable, art.293B du CGI.)



Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter 0662233515



Mes compétences :

Études qualitatives

Comportement du consommateur

Études marketing

Étude de marché

Études quantitatives

Recrutement