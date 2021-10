Sophie BLOTIÈRE

Bonjour, merci de l'intérêt que vous portez à mon profil.



J'ai une longue expérience professionnelle dans le secteur associatif de l'accompagnement des jeunes adultes et tout type de public, dans le champs de la protection de l'enfance.



Particulièrement sensible au soutien social des personnes en situation de vulnérabilité, j'ai participé bénévolement à des projets associatifs. J'ai été membre fondateur de l'association "Les Potes en Ciel" jusqu'à l'ouverture en décembre 2008 du Café des Enfants à Lille-Fives. Puis, en 2009 je rentre au Conseil d'administration de l'association "Avec des mots Médiation et Formation", ou je prends la responsabilité de Présidente entre 2014 et 2017.



N'hésitez pas à me parler de vos projets et à me poser des questions.