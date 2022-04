Gilormini CORINNE

Documentaliste de formation, c'est par le biais de mon engagement militant au sein de l'association AIDES à la fin des années 90, que ma carrière a évolué dans le secteur médico-social. En 2006, je suis nommée coordinatrice départementale, poste que je quitte en 2009 pour rejoindre l'Adapei de la Meuse. J'y ai exercé pendant 5 ans la fonction de chef de service éducatif territorial en foyer d'hébergement pour personne travaillant en ESAT.Cette expérience réussit dans le domaine du handicap, j'ai ressenti le besoin d'aller à la rencontre d'un nouveau public. Chef de service du FAM de l'EPDAH de Marly de juin 2014 à mai 2015, cette expérience ne correspondant pas à mes aspirations, j'ai décidé de l'interrompre.

De mai à novembre 2015, une mission de remplacement pour 7 mois auprès de l'association Avenir à la MECS de Clairjoie m'a permis de découvrir le secteur de la protection de l'enfance.

Depuis janvier 2016, j'ai rejoins l'APEI les Papillons Blancs de Soissons et où j'exerce la fonction de chef de service au sein de l'IME de Belleu. J'y encadre les équipes éducatives de la Section des enfants et Adolescents Autiste, du groupe des "grands" (16-20 ans) et de la Section d'Initiation et de Première Formation Professionnelle (SIPFP).



Mes compétences :

Rédaction

Informatique

Internet

Psychologie

Éducation

Communication

Méthodologie de projets

Management d'équipe

Gestion de planning

Gestion des ressources humaines

Droit social

Recherche documentaire

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel