Suzanne IANNIZZI (GRIGGION )

Dynamique, motivée, dotée d'un sens de l'écoute auprès de différents publics en difficultés (enfants, adultes, travailleurs en situation de handicap)

J' œuvre au quotidien en direction des personnes accueillies afin d'améliorer leur qualité de vie.

Les actions mises en place répondent aux projets personnalisés (demandes et besoins) afin de repondre à leur projet professionnel en leur permettant de développer leurs compétences et connaissances.

Mise en place de formations à destination des personnes et ce en lien avec leur activité professionnelle.



Mes compétences :

Optimisme

PSC1

Ecriture

Sauveteur secouriste du travail

Formée à la RAE en ESAT (reconnaissance des acquis

Formée à la méthode FALC (facile à lire et à compr