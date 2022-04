Isabelle REBMANN

Titulaire du CAFDES, (diplôme attribué par l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes, Niv. 1)



Je souhaite mettre mes connaissances et compétences au service d'un établissement social et/ou médico-social.

Ma première ambition : Conduire la mise en oeuvre d'un projet d'établissement en inscrivant le travail des équipes dans une dynamique d'amélioration de la qualité de prise en charge des usagers (notamment par rapport au respect de leur dignité, de leur intimité et de leurs choix de vie).



Atouts :

* Bonne maitrise en comptabilité et en gestion financière,

* Qualités relationnelles : écoute, diplomate, loyale, gestion de conflits, travail en équipe et développement de partenariats...

* Compétences en management, élaboration et mise en oeuvre de projets, ...

* Consciencieuse, sens des responsabilités, capacités d'adaptation, ...





Mes compétences :

Gestion financière et comptable

Gestion des ressources humaines

Travail en partenariat

Conduite et évaluation de projets

Attentive à la bientraitance des usagers

Travail d'équipe

Mise en place des outils de la loi de 2002-2

Management

Conduite du changement