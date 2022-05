Mathilde RAVAUX

Orientée depuis plusieurs années dans le domaine sanitaire, social et médico-social, mes formations et opportunités m'ont conduit à maîtriser plusieurs domaines de compétences : le droit, le management, la gestion.

Elles m'ont également amenées dans différentes régions et dans différentes structures : privées à but lucratif, privé associatif ou public.

J'ai ainsi appris à m'adapter aux différents fonctionnements, aux différents publics et à différents enjeux. Cela a également nourrit ma passion pour ce métier et pour le service à la personne. je cherche aujourd'hui à faire de ces expériences une véritable richesse et un atout pour avancer



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion

Management

Santé

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

CVS

Audit

Gestion de projet

Formation

Communication