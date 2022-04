Gilles PRUDHOMME

L'environnement médico-social - http://www.soip-ms.com/index.php

Les directeurs d'établissements médico-sociaux portent un large champ de responsabilités : du signalement des incidents à la prévention des risques en passant par les obligations réglementaires (Plan bleu, PCA, DARDE, HACCP, PMS, ...), la gestion des ressources humaines, des aléas du matériel et des équipements, et bien d'autres sujets.

Déléguer ses compétences, partager ses connaissances, échanger de l'information facilement et rapidement sont des impératifs quotidiens. Vous disposez sans doute de divers tableaux ou applications pour gérer tout ou partie de ces sujets ...

Une solution pour plus d'efficacité et de confort : SOIP-MS

Soip-MS est un espace de partage et de communication personnalisé 100% Web qui réunit une large palette d'outils pour vous accompagner dans votre quotidien. Un seul identifiant et un mot de passe vous permettent rapidement d'accéder à 12 options paramétrables (annuaires, agendas partagés, messagerie post-it, contrats entretien-maintenance-sécurité, plans techniques, topographie, GMAO, gestion des absences, planning, suivi RH, suivi des formations obligatoires...) depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.









