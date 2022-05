Marilyne MARTINEZ

Sensible aux difficultés des personnes, les métiers liés à la relation d’aide m’ont toujours attiré et se rapprochent le plus de ma nature.



Depuis 6 ans, j’exerce en qualité de Conseillère en Economie Sociale et Familiale au sein de structures variées: centre maternel, Pact de Paris, structure hospitalière privé et foyer d’accueil médicalisé.



J’ai eu l’opportunité d’accompagner :

-des familles en difficultés,

-des mères isolés et leurs enfants de moins de trois ans dans le cadre de la protection de l’enfance,

-des personnes âgées en perte d’autonomie

-ainsi que des personnes en situation de handicap psychique: schizophrénie, troubles bipolaire, psychoses infantiles, autiste asperger...



J’interviens sur tous les domaines de la vie quotidienne et mes compétences principales portent sur :

-le diagnostic social de situations complexes

-l’aide à la construction d’un projet individuel en respectant une méthodologie de projet,

-l’accompagnement social individuel portant par exemple sur la gestion du budget,

-l’accompagnement social collectif, par le biais de groupe de paroles, de permanence d’accueil, d’animation d’atelier cuisine...



Mes compétences :

Expertise technique et organisationnelle

Informatique

Diagnostic social

Accompagnement individuel et collectif

Coordination de projet

Médiation sociale

Accueil physique et téléphonique

Gestion de budget

Planification de tache

Langues vivantes

Instruction dossiers administratifs

Animation sociale

Travail d'équipe apprécié

Creation outils methodologique

Empathie et sens de l'écoute

Conseil

Analyse

Organisée

Communication