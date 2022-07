Christelle REBILLON

Après le bac, j’ai suivi des études d’assistante de service social. J’ai découvert le domaine de la réinsertion professionnelle avec ma première prise de poste. Ce domaine d’activité m’a rapidement séduite car j’y ai eu pour évidence que l’emploi était un des vecteurs principaux de l’insertion socioprofessionnelle.

Lorsque j'ai commencé à construire ma vie familiale, j’ai choisi de me rendre plus disponible pour mes enfants : j’ai collaboré 8 ans avec mon mari afin de gérer et développer son entreprise artisanale de second œuvre en y exerçant les fonctions d'assistante de gestion PME.

Aujourd’hui que mes enfants sont plus autonomes, je souhaite revenir à une activité plus proche de mes aspirations premières.

Mes expériences passées m'ont permis de développer mon sens du relationnel, mes capacités d'adaptation, mon sens de l'organisation et ma créativité tout en conservant un grand sens moral et une éthique professionnelle accrue. J'ai une pratique du travail en équipe pluridisciplinaire, la conscience du secret partagé et j'ai acquis une forte capacité à me remettre en question pour pouvoir évoluer, couplée à une soif d'apprendre toujours plus.

Dernièrement, j'occupais un poste à temps partiel au sein d'une équipe pluridisciplinaire travaillant de le milieu de l'autisme.

Ayant déménagé récemment en région Fougeraise, je recherche aujourd'hui un poste à temps partiel.



Mes compétences :

Travail en équipe