Sophie BOULET

Mon parcours atypique a débuté dans le tourisme dans les services clients d’Air France et d’AOM-AIR LIB. Ensuite, j’ai choisi la voie de l’assistanat commercial, ADV et SAV chez Kendro LP (devenu Thermo Fisher depuis), LIPO Chemicals, GN Hearing, Le Delas, W4 et enfin VISIOM où j’occupe maintenant un poste d’Assistante de Direction Commerciale.



J’aime le contact avec les clients et avec les gens en général, et je suis très curieuse et passionnée par mon métier. Ma motivation pour toujours aller de l’avant et les formations professionnelles que j’ai suivies m’ont permis d’évoluer dans ma profession.



Je peux maintenant former les nouveaux collègues et les renforts saisonniers de manière fluide, pédagogue et efficace. Je m’occupe de l’organisation administrative et opérationnelle du service d’assistanat commercial. Le management opérationnel est une nouvelle corde à mon arc et j’apprécie ce nouveau relationnel avec mon équipe. J’anime et je pilote mon équipe afin de réaliser nos objectifs assignés. La partie conception et mise en œuvre des méthodes confère une partie créative à mon poste qui le rend encore plus intéressant.



Mes compétences :

Sugar CRM

Sage

Internet

E-mail

Call center centre d'appel

Service client

Souriante et à l'écoute

Formation

Organisation du travail

Organisation d'évènements

Polyvalence et adaptation

Appels d'offres

Services généraux

Responsable

Administratif

Facturation

Recouvrement

SAV

Commercial

Salesforce CRM

Travail en équipe

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Reporting

Microsoft Dynamics CRM

Mail marketing

Réalisation de devis

Sales Force

Relationnel

Management de transition

Management

Management opérationnel