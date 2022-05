Sophie BRIAND

Formée au dessin technique du bâtiment et à l'agencement d'intérieur, et forte de 6 ans d'expérience dans la création d'espace de vie.

J'ai créé l'agence “Des plans sur la comète” en avril 2016.

Spécialiste de la cuisine, du salon, du dressing et de la salle de bain. Venez découvrir notre show-room présentant une sélection de matériaux et produits destinée à créer une ambiance et un cadre de vie qui vous ressemble.



Mes compétences :

Conception

Cuisine

Archicad

Commerciale

Architecture

CAO

Communication

Direction de centre de profits

Management