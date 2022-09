Sophie CAMY

Mes missions principales consistent à :



-mesurer, contrôler et prévoir les résultats opérationnels de l’entreprise (indicateur de gestion, contrôle des risques financiers et écarts avec les prévisions),

harmoniser les procédures comptables et financières dans l’entreprise,

assurer le reporting des résultats au comité de direction (analyses mensuelles, réalisation d’études économiques et financières, synthèses d’activité, etc. ),

appuyer les opérationnels dans le cadre d’analyse, assurer la performance de l’activité économique et des instruments de pilotage (système d’information, tableaux de bord, etc. ),

conseiller les décideurs (direction générale, chefs de services, managers) lors de prise de décision pour calculer le coût financier, évaluer les risques, proposer des alternatives.





Mes compétences :

GESTION DES BUDGETS ET DÉPENSES

Gestion des ressources humaines

Relances des créances

Organisée et sérieuse

Appel d'offres

Gestion des priorités professionnelles et per

Gestion

Contrôle de gestion

Ascenseurs

SAP

Budget et Controlling

KPI

Reporting

Analyse financière