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Sophie CHARPENTIER

SAINT MÉDARD EN JALLES

En résumé

PARCOURS PERSONNEL RYTHME PAR PLUSIEURS DEMENAGEMENTS (AFRIQUE DU SUD, REGION PARISIENNE, ST ETIENNE, LYON, BORDEAUX, CAPBRETON) QUI M'ONT PERMIS DE DEVELOPPER UNE BONNE CAPACITE D'ADAPTATION ET UNE GRANDE OUVERTURE D'ESPRIT AUTANT AU POINT DE VUE PERSONNEL QUE PROFESSIONNEL

TOUCHE A TOUT, J'AIME FAIRE DE NOUVELLES EXPERIENCES ET SUIS A LA RECHERCHE DE DECOUVERTES

SANS POUR AUTANT ME DISPERSER, MES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES M'ONT PERMIS DE DÉVELOPPER LE SENS DE L'ORGANISATION, DE GERER CONVENABLEMENT LES PRIORITES.

AYANT FAIT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE EN JUILLET 2014, JE SUIS EN RECONVERSION PROFESSIONNELLE ET SUIS ACTUELLEMENT EN TROISIEME ANNÉE DE DE AUDIOPROTHESISTE.

Mes compétences :
ORGANISATION
Investissement

Entreprises

  • Audition Labelson - Technicienne audioprothésiste

    2018 - 2018 Dépannage, rendez-vous d'adaptation, d'essai et de suivi

  • Audition Labelson - Stagiaire en laboratoire d'audioprothèse

    2018 - 2018 Mise en contact avec un Laboratoire d'Audioprothèse et découverte de la thérapeutique prothétique dans son ensemble.

  • Institut Universitaire de la Face et du Cou - Stage en service hospitalier ORL

    2017 - 2017 10 semaines de mise en contact avec les praticiens de l'audiologie clinique
    Découverte des thérapeutiques médicales et chirurgicales des diverses pathologies ORL
    Réalisation des examens audiométriques

  • EHPAD La maison de Saint Aubin - Stage dans un institution gérontologique

    2016 - 2016 2 semaines qui m'ont permis d'appréhender les problèmes spécifiques de la personne âgée et sa psychopathologie en particulier les problèmes de solitude, de corps déchu, de peines, de deuil

  • Audilab - Stage d’observa En laboratoire d’audioprothèse

    SAINT PIERRE DES CORPS 2016 - 2016 4 semaines permettant, dès le début de mes études, de me rendre compte des aspects essentiels de la profession

  • RIP CURL EUROPE - CHARGEE D'APPROVISIONNEMENT EYEWEAR / WATCHES / SURFWEAR / SUPERVISEUR ESCM

    2011 - 2014 CHARGEE D'APPROVISIONNEMENT MONTRE, LUNETTES ET SURFWEAR
    SUIVI DE LA PRODUCTION / RELATIONNEL CHEF DE PRODUITS / FOURNISSEURS / SERVICE TRANSPORT ET COMMERCIAL
    Acquisition des connaissances techniques sur le développement des produits en amont de la production + achat matières.
    Participation de façon pro active à la mise en place du pôle de travail produit (négociation Minimum Of Quantity , leadtime , suivi avancement dossier technique et paiement fournisseur)
    Participation à la construction et gestion du buy plan.
    Travail sur l'amélioration des Minimum of Quantity & lead time.
    Passation et confirmation des commandes à date selon le calendrier des achats.
    Optimisisation de la performance de livraison (Rip Curl & Key Account)
    Optimisation la conformité de livraison (respect du cahier des charges Rip Curl et Key Accounts, des quantités commandées/réceptionnées, des bookings)
    Livraison des meeting samples & salesmen samples avant le séminaire.
    Suivi des litiges fournisseurs.
    Gestion et mise en place des LC : ouverture, amendement ; levées de réserves.
    Maitrise de la fonction customer service (mise à jour des Line by style et du systeme Quest)
    Communication et gestion des licenciés.
    Maximisation de la consolidation des commandes licencies (communication des buying dates aux licencies, travail sur le process d'amélioration du suivi de production et des logisitcs requirements pour les commandes licenciés ( cdes samples & bulk ) .
    Focus sur Israel & Chilie
    Gestion & dispatch des commandes tardives et overstock aux licenciés
    Optimisation d’ESCM pour l'ensemble de la supply chain ( résolution rapide des dysfonctionnements / bugs , proposition d'amélioration .. ) pour le suivi de production.
    Assainissement de la base de données.
    Formation en interne + externe

  • RIP CURL - ASSISTANTE TRANSPORT / SUPERVISEUR ESCM

    SOORTS-HOSSEGOR 2007 - 2011 SUIVI IMPORT ASIE / DISTRIBUTION FRANCE & EUROPE / GESTION ADMINISTRATIVE & INFORMATIQUE
    AIDE A LA CREATION ET A L'AMELIORATION D'ESCM (PLATEFORME DE GLOBALISATION ET DE SUIVI DE LA PRODUCTION)

  • FATTON TRANSPORTS - AGENT DE TRANSIT

    2005 - 2007 EXPLOITATION IMPORT/EXPORT AERIEN/MARITIME

  • EXPEDITORS INTL - AGENT DE TRANSIT

    2004 - 2005 EXPLOITATION EXPORT AERIEN/MARITIME

  • PANALPINA - AGENT DE TRANSIT

    Tremblay En France 2003 - 2004 EXPLOITATION EXPORT AERIEN

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