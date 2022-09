Sophie CHARPENTIER

PARCOURS PERSONNEL RYTHME PAR PLUSIEURS DEMENAGEMENTS (AFRIQUE DU SUD, REGION PARISIENNE, ST ETIENNE, LYON, BORDEAUX, CAPBRETON) QUI M'ONT PERMIS DE DEVELOPPER UNE BONNE CAPACITE D'ADAPTATION ET UNE GRANDE OUVERTURE D'ESPRIT AUTANT AU POINT DE VUE PERSONNEL QUE PROFESSIONNEL



TOUCHE A TOUT, J'AIME FAIRE DE NOUVELLES EXPERIENCES ET SUIS A LA RECHERCHE DE DECOUVERTES



SANS POUR AUTANT ME DISPERSER, MES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES M'ONT PERMIS DE DÉVELOPPER LE SENS DE L'ORGANISATION, DE GERER CONVENABLEMENT LES PRIORITES.



AYANT FAIT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE EN JUILLET 2014, JE SUIS EN RECONVERSION PROFESSIONNELLE ET SUIS ACTUELLEMENT EN TROISIEME ANNÉE DE DE AUDIOPROTHESISTE.



Mes compétences :

ORGANISATION

Investissement