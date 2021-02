Sophie DAGUIN

Consultante éditoriale et journaliste d'entreprise au sein de l'agence éditoriale L'Oeil à la Page, j'accompagne les organisations dans la conception de leurs supports de presse interne et externe. En tant que journaliste d’entreprise, j'aime décortiquer les ressorts de l’action individuelle et le fonctionnement des collectifs de travail.



Une autre belle aventure a démarré il y a deux ans: Pépites magazine, un magazine indépendant sur le territoire du vignoble nantais, dont j'assure la rédaction en chef.



Ma principale qualité d’écriture : la fluidité

Mes thèmes de prédilection : travail, coopération, entrepreneuriat, responsabilité sociétale, jeunesse, déchets, environnement



L'Oeil à la Page Édition - photographie et journalisme d'entreprise

www.oeilalapage.fr



L'Oeil à la Page est une activité associée de la coopérative L'Ouvre-Boîtes 44 depuis 2005.



Mes compétences :

Gestion de projet éditorial

Synthèses

Rédaction print et web

Animation de comité de rédaction

Conception éditoriale

Reportage

Enquêtes de lectorat