Sophie DARNIS

Bonjour, je suis scientifique de formation -Docteur en Biochimie et Biologie Moléculaire- j'ai occupé pendant 7 ans des postes de chef de projet R&D, en France et au Japon dans le secteur des biotechnologies, j'ai ensuite rejoint comme ingénieur d'affaires de jeunes sociétés de biotechnologies. Dans ce cadre, j'ai assuré le montage et la gestion de projets d'horizons techniques très différents (modèles de recherche pour l'industrie pharmaceutique) auprès d'une clientèle largement tournée vers l'international.

Je suis interéssée par de nouvelles opportunités à Lyon et Rhone Alpes dans le secteur des Biotechnologies, Pharmacie-Santé, Agro-Alimentaire.



Mes compétences :

Alimentaire

Analyse économique

Asie

Contrats Commerciaux

Europe

Génomique

Genomique fonctionnelle

Japon

Mise en place de partenariats

Partenariats

Pharmacie

Protéines

Protéines recombinantes

Relation clientèle

Suivi de contrats

Transgénèse